رحيل أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه

شفق نيوز/ توفي أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه الحائز على رقم قياسي في 3 بطولات لكأس العالم عن عمر ناهز 82 عامًا.

ومنذ شهر دخل بيليه مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، حيث خضع للعلاج الكيميائي لسرطان القولون منذ نهاية عام 2021. في آخر بيان لها قبل ثمانية أيام، أشارت المستشفى إلى تدهور الحالة الصحية لإسطورة كرة القدم اثر تفاقم حالته السرطانية ومعاناته من مشاكل "في الكلى والقلب".

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي أنه من المتوقع أن تقام جنازة بيليه في ملعب فيلا بيلميرو، موطن سانتوس البرازيلي، وهو فريق بيليه المفضل ولعب له بشكل احترافي.

واختار الفريق الملعب لكي يكون المكان الذي سيأتي إليه الآلاف من المعجبين ليقدموا وداعهم الأخير للأسطورة.

ويعتبر كثيرون إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف باسم بيليه، أفضل لاعب كرة قدم في العالم في التاريخ.

وقضي بيليه مسيرته الكروية في نادي سانتوس، بداية من عام 1956 حتى عام 1974، قبل أن ينتقل في عام 1975 لنادي نيويورك كوزموس الذي أنهى مسيرته فيه عام 1977.

ويعد بيليه اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم، الذي نجح في التتويج ببطولة كأس العالم ثلاث مرات، وكان ذلك في مونديال السويد 1958، وتشيلي 1962، والمكسيك 1970.

وما زال بيليه هو الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، ولكن بالشراكة مع مواطنه نيمار دا سيلفا، ولكل منهما 77 هدفا.