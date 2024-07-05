رحيل أسطورة العراق ببناء الأجسام علي الگيار

شفق نيوز/ نعى اتحاد بناء الاجسام العراقي اليوم الجمعة، رحيل بطل بناء الاجسام المعروف علي الگيار بعد صراع مع المرض، بحسب ما أكده لوكالة شفق نيوز، رئيس الاتحاد العراقي فائز عبد الحسن.

وعلي الگيار، ولد في محافظة ميسان، جنوبي العراق عام 1937 يعتبر رمزاً من رموز الرياضة العراقية ويحظى بشهرة واسعة جداً في العراق وخارجه.

وتعرض البطل علي الگيار لجلطة دماغية ويتلقى الرعاية الطبية في مستشفى العلوم العصبية ب‍بغداد تم متابعة الحالة الصحية للرياضي وزيارته من قبل فريق وزاري للاطمئنان على صحته.

ويعد الگيار رمزاً من رموز الرياضة العراقية، ويصنف على أنه بطل العراق منذ عام 1965 لغاية اعتزاله عام 1975، واشتهر بأنه اللاعب الذي قهر النجم الأمريكي بطل بناء الاجسام والممثل ارنولد شوارنيجر، اذ جاء الگيار رابعا على مستوى العالم بينما حل ارنولد خامساً، بحسب أرشيف الاتحاد العالمي واللجنة الاولمبية الدولية والبلد المضيف للبطولة ، كما أحرز بطولات عديدة أبرزها بطولة آسيا عام 1970 في باكستان، والمركز الثاني عام 1974 في الفلبين، كما كان بطل العرب والشرق الأوسط للأعوام 1970-1971 -1972 على التوالي.