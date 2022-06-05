رحيل "حيدر عبد الرزاق".. وقفة حداد في بطولة آسيا دون 23 عاماً

شفق نيوز/ فاتح وفد المنتخب الأولمبي العراقي اللجنة المنظمة لبطولة آسيا دون 23 عاما من أجل تنظيم وقفة حداد على روح اللاعب الدولي السابق "حيدر عبد الرزاق" الذي وافتهُ المنية اليوم الاحد.

وقال عُضو الاتحاد مُشرف المنتخب الأولمبي، غانم عريبي: في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، فاتحنا الاتحاد الآسيوي واللجنة المنظمة لإقامة وقفة حداد على روح لاعب سبق أن خدم المنتخبات الوطنية لسنوات طويلة.

وبين: نحن بانتظار استحصال الموافقة الرسمية من قبل اللجنة المنظمة من أجل المباشرة بالتفاصيل كافة المرتبطة بتأبين الراحل حيدر عبد الرزاق، مبينا أن العملُ على وقفة حداد للراحل حيدر عبد الرزاق أقل ما يمكنُ تقديمه للاعب أفنى سنين حياته لخدمة الكرة العراقية.

ونعت الاوساط الرياضية العراقية اللاعب الدولي السابق حيدر عبد الرزاق، الذي فارق الحياة اليوم، متأثرا باصابات بليغة نتيجة تعرضه يوم الثلاثاء (31 أيار)، لاعتداء من مجهولين باحدى مناطق العاصمة.

وأبلغ مصدر أمني في حينها وكالة شفق نيوز، أن "خمسة أشخاص بعضهم مسلحين بأنابيب معدنية (بوري) هاجموا اللاعب حيدر عبد الرزاق في منطقة القادسية وسط بغداد، ومازال سبب الاعتداء مجهولاً حتى الآن.

يشار إلى أن اللاعب حيدر عبد الرزاق كان ضمن تشكيلة المنتخب العراقي لكرة القدم الذي فاز بكأس آسيا عام 2007، كما أنه لعب للعديد من الفرق الكروية العراقية، واحترف في عدد من الفرق العربية.