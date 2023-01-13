رحيل الصحفي والمعلق الرياضي العراقي محمد حسين عبد الرسول

شفق نيوز/ رحل الصحفي والمعلق الرياضي الرائد محمد حسين عبد الرسول الكفائي، اليوم الجمعة، بعد صراع طويل مع مرض عضال ألمّ به.

وعزى الوسط الرياضي والاعلامي ذوي الراحل ومحبيه بوفاة الفقيد الرائد الذي خدم الرياضة العراقية لأكثر من خمسة عقود .

عمل الراحل في مجال الإعلام والتعليق لمختلف الألعاب وتقديم الكرنفالات والمهرجانات الرياضية، وهو شخصية معروفة عمل واختص في المجال الرياضي منذ فترة السبعينيات من القرن المنصرم حتى رحيله .