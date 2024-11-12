"أرجيلة" مبابي وحكيمي تشعل غضب جماهير ريال مدريد

شفق نيوز/ أثار النجم كيليان مبابي غضب جماهير ريال مدريد بعدما نشر صورة رفقة زميله المغربي السابق أشرف حكيمي، ظهرت خلالها "النرجيلة" في الخلفية، مما أثار العديد من النقاشات حول احترافية المهاجم الفرنسي الذي ظهر بمستوى متذبذب عقب انضمامه إلى نادي العاصمة الإسبانية الصيف الماضي.

وعاد مبابي البالغ من العمر "25 عاما" إلى باريس خلال فترة التوقف الدولي، بعدما رفض ديديه ديشامب ضمه إلى قائمة فرنسا الأخيرة، واختار مبابي قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء المقربين من ناديه باريس سان جيرمان، بما في ذلك أشرف حكيمي وأرناو تيناس.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن صورة "الشيشة" التي نشرها مبابي كانت في منزل الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي في باريس.

ونشر مهاجم ريال مدريد عدة صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر الأصدقاء وهم يلعبون البادل ولعبة "فيفا" في البلايستيشن، لكن صورة "الشيشة" التي انتشرت جعلت جماهير ريال مدريد تستشيط غضبا، وتساءل بعض المشجعين عما إذا كان قرار مبابي بالاسترخاء بهذه الطريقة مثاليا، في ظل الانتقادات الشديدة التي تلاحقه بعد غيابه عن التهديف مؤخرا.

ولم يكن مبابي ضمن تشكيلة ديديه ديشامب لمنتخب فرنسا، بعدما اختار المدرب استبعاده بسبب تراجع مستوى المهاجم مؤخرا.

وعاد مبابي، يوم الثلاثاء، إلى مقر تدريبات ريال مدريد مع اللاعبين غير الدوليين وبعض العناصر الشابة في الفريق، ويتطلع الفرنسي إلى العودة إلى تسجيل الأهداف بعد 4 مباريات متتالية غاب فيها عن هز الشباك، وستكون المباراة المقبلة أمام ليغانيس في 24 نوفمبر الجاري.