رجل البرتغال الثاني ومدرب رونالدو يقتحم الدوري العراقي بسيرة حافلة

شفق نيوز/ توصلت ادارة نادي الشرطة الرياضي العراقي لاتفاق رسمي مع المدرب البرتغالي ليونيل بونتس لقيادة الفريق في الموسم الحالي، وبحسب ما ذكرته مصادر رياضية عراقية فأن العقد سيمتد لموسمين.

وتقول المصادر، إن بونتس وصل، اليوم، الى العاصمة بغداد تمهيداً لتدريب نادي الشرطة، ليكون المدرب البرتغالي الأول في تاريخ الدوري العراقي.

"لشبونة" بداية المشوار

وبونتس من مواليد تموز/ يوليو 1972 في مدينة بورتو دا كروز، وبدأ مسيرته التدريبية في أكاديمية سبورتنج لشبونة، وبات مديراً فنياً لأول مرة مع ماريتيمو البرتغالي ثم انتقل إلى اليونان حيث فريق بانيتوليكوس.

ويجيد بونتس خمس لغات، الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والإيطالية بجانب البرتغالية.

رجل البرتغال الثاني

كان بونتس هو الرجل الثاني في منتخب البرتغال مع باولو بينتو، وصعد مع بلاده إلى نصف نهائي يورو 2012 بجانب التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2014.

ولم يكن وجود بونتس في البرتغال لمدة أربع سنوات، هو الوحيد الذي يجعله يتعامل مع كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، فقد بدأ مسيرته التدريبية في سبورتنج لشبونة.. النادي الذي أخرج رونالدو إلى مانشستر يونايتد.

وعمل بونتس 11 عاماً في أكاديمية سبورتنج لشبونة وأربع مواسم أخرى كمدرب مساعد في الفريق الأول وحصل مع لشبونة كمدرب مساعد على كأس البرتغال وكأس دوري البرتغال بجانب المشاركات الأوروبية.

كريستيانو رونالدو

وشهد بونتس على تطور كريستيانو رونالدو، إذ قال في حوار سابق: إنه من الفخر أن أكون جزء من حياة رونالدو كمدرب.

وأضاف "كنت مدرباً في أكاديمية سبورتنج لشبونة ولاحظت وجود تطور كبير خلال سنوات عديدة قضاها رونالدو أمام عيني".

وتابع "رونالدو أسطورة في السنوات التي لعبها، وسيكون صعباً على أي لاعب آخر أن يحقق ما حققه.

وليس فقط رونالدو من تدرب تحت قيادة ليونيل بونتس، لكن هناك أيضاً بيبي وكواريزما وجواو موتينيو وناني وريكاردو كوستا وغيرهم.