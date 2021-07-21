إرجاء تتويج القوة الجوية بالدوري الكروي الممتاز

شفق نيوز/ كشف رئيس لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية حيدر عوفي، الأربعاء، عن إرجاء مراسم تتويج نادي القوة الجوية بلقب الدوري الممتاز الى يوم 27 بدلا من 26 وذلك لالتزامات رئيس النادي.

وقال عوفي لوكالة شفق نيوز، إن "مباراة القوة الجوية الاخيرة ستكون امام الحدود، وقد فاتحنا نادي الحدود بذلك وتمت الموافقة من قبل ادارته لاقامتها يوم 27 بناء على طلب من القوة الجوية".

وبين ان "اللجنة قررت اقامة كافة مباريات الجولة الاخيرة 38 لدوري الكرة في وقت واحد عند الساعة الخامسة سيما وان الوضع حساس لبعض الفرق التي تبحث عن المركز الثاني وهي الشرطة والزوراء والنجف ، واخرى تبحث عن التخلص من المركز 18 الذي سيواجه صاحبه فريق سامراء للبقاء في الدوري الممتاز وهي الطلبة والديوانية والصناعات الكهربائية".

كما اكد عوفي ان اللجنة قررت ان تقام مباريات نهائيات بطولة كأس العراق لفرق الناشئين والشباب في السليمانية بعد عيد الاضحى المبارك والتي ستتنافس فيها ستة فرق لكل فئة.

وقال عوفي ان "سبب قرارنا جاء بسبب الاجواء الحارة في بغداد ومحافظات الجنوب والوسط والفرات الاوسط".

واضاف ان "اندية المحافظات طلبت من السليمانية استضافة الفرق على نفقتها الخاصة وفي حال عدم الموافقة على الاستضافة سنفاتح الفرق بهذا الشان لتحمل تكاليف السفر والاقامة وفي حال عدم تمكنها فستكون في بغداد ".

وتستكمل مواجهات الجولة يوم الاثنين المصادف 26 من هذا الشهر باقامة ست مواجهات ، اربع مباريات منها تقام في الساعة الخامسة عصرا ، تجمع ، الكهرباء والطلبة على ملعب التاجي ، والسماوة وضيفه الديوانية على ملعب السماوة ، والصناعات الكهربائة مع الشرطة على ملعب نادي الصناعة ، واربيل يضيف على ملعبه فريق الزوراء ، والنجف يضيف على ملعبه فريق القاسم ، بينما تقام مباراة واحدة في يوم التالي في تمام الساعة السابعة والنصف على ملعب الشعب الدولي تجمع فريق نادي الحدود مع مضيفه القوة الجوية .

ويتصدر القوة الجوية الذي حسم الدوري لصالحه ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة 37 برصيد 80 نقطة .