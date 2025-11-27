ربّاع عراقي يحرز ثلاثة أوسمة برونزية ببطولة دولية في إيران

شفق نيوز- طهران

أعلن اتحاد رفع الأثقال العراقي، يوم الخميس، إحراز الربّاع سيف حسين ثلاثة أوسمة برونزية في منافسات بطولة فجر الدولية المقامة في العاصمة الإيرانية طهران، للفترة من 26 لغاية 30 تشرين الثاني/أكتوبر الجاري.

وقال المنسق الإعلامي للاتحاد قاسم شلاكه لوكالة شفق نيوز، إن "إحراز الربّاع سيف لهذه الأوسمة جاء بعدما نجح في اعتلاء منصة التتويج في فعاليتَي الخطف والنتر بوزن 71 كغم، إضافة إلى المجموع العام"، موضحاً أنه "سجّل 137 كغم في الخطف و155 كغم في النتر، محققاً مجموعاً قدره 292 كغم".

كما حل الربّاع إبراهيم محمد، المركز الرابع بعد أداء مميز سجّل خلاله 130 كغم في الخطف و151 كغم في النتر، كما أشار منسق الاتحاد.

وتابع شلاكة، أنه "من المقرر أن يخوض الربّاع علي حازم غداً منافسات وزن 94 كغم، وسط تطلّعات بإضافة إنجاز جديد للمنتخب العراقي في هذا الاستحقاق الدولي".

ويشارك العراق في البطولة بثلاثة ربّاعين، تحت إشراف الجهاز الفني، حيث يواصل العمل على تعزيز جاهزية اللاعبين وتقديم مشاركة مشرّفة للرياضة العراقية.