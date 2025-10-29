ربّاع عراقي يتوج بفضية الخطف في دورة الألعاب الآسيوية للشباب

شفق نيوز- المنامة

توج ربّاع المنتخب العراقي لرفع الاثقال الشاب موسى خضير، يوم الأربعاء، بالميدالية الفضية في فعالية الخطف بوزن 88 كغم، في دورة الألعاب الآسيوية للشباب المقامة في مملكة البحرين.

وحصل موسى على المركز الثاني في فعالية الخطف، بعد أن تمكن من رفع 145 كغم، ليحتل ذلك المركز باستحقاق.

وقد تنافس 9 رباعين في الفعالية، بينهم أقوى رباعي القارة للشباب، وقد تمكن فيها رباع العراق الشاب من انتزاع الميدالية الفضية.