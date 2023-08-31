ربّاعة عراقية تفوز بذهبية بطولة العالم وتتأهل لأولمبياد باريس

شفق نيوز/ فازت الربّاعة البارالمبية العراقية، غرام رعد، يوم الخميس، بالميدالية الذهبية في بطولة العالم التي أقيمت بدولة الإمارات، للتأهل بذلك إلى أولمبياد باريس 2024.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الربّاعة غرام رعد من ناحية بهرز في محافظة ديالى حققت إنجازاً جديداً للرياضة العراقية البارالمبية من خلال حصدها لبطاقة التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وبين أن البطولة شارك فيها 555 مشاركاً مثلوا أكثر من 80 دولة في بطولة العالم لرفع الأثقال التي أقيمت في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

من الجدير بالذكر أن غرام رعد، حصلت على الميدالية الذهبية في البطولة وتتطلع بعد حصولها على البطاقة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 إلى الفوز بميدالية للعراق في المحفل الأولمبي العالمي.