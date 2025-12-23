ربّاعة عراقية تحصد برونزيتين في بطولة غرب آسيا لرفع الأثقال

شفق نيوز- الدوحة

أعلن الاتحاد العراقي لرفع الأثقال، مساء اليوم الثلاثاء، إحراز الربّاعة العراقية لجين حازم لطيف، ميداليتين برونزيتين في بطولة غرب آسيا للسيدات المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال المنسق الإعلامي للاتحاد قاسم شلاكة لوكالة شفق نيوز، إن "الربّاعة لجين حازم لطيف أحرزت ميداليتين برونزيتين في رفعة الخطف والمجموع العام، ضمن منافسات فئة 63 كغم للسيدات في بطولة غرب آسيا لرفع الأثقال".

وأشار إلى أن "هذا الإنجاز يعكس ثمرة العمل المتواصل للجهازين الإداري والتدريبي، والدعم المستمر الذي يقدمه الاتحاد للمنتخب النسوي".

وأضاف شلاكة، أن "المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على الإعداد للبطولات القارية المقبلة"، مشيراً إلى أن "مشاركة اللاعبات في هذه البطولات تسهم في رفع مستوى الخبرة والاحتكاك، وتعزّز من فرص تحقيق نتائج أفضل مستقبلاً".