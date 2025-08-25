أربيل.. 3 انتصارات بافتتاح نهائيات دوري السيدات لكرة الطائرة

شفق نيوز- أربيل

انطلقت منافسات نهائيات دوري السيدات للكرة الطائرة في قاعة نادي أكاد عنكاوا بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، بمشاركة 6 فرق تأهلت للنهائيات.

والفرق المتأهلة هي كل من أكاد عنكاوا، وسنحاريب، وقره قوش، وأفروديت، وأمانة بغداد، ودربنديخان.

وفي بداية مثيرة للنهائيات حققت سيدات أفروديت انتصاراً مثيراً على حساب دربنديخان بثلاثة أشواط لاثنين بواقع 21-25، 25-22، 20-25، 25-12، 15-9.

وفي المباراة الثانية فاز فريق سيدات سنحاريب على حساب قره قوش بثلاثة أشواط لواحد بواقع 25-15، 28-26، 20-25، 27-25.

وفي ختام مواجهات اليوم، افتتح حامل اللقب أكاد عنكاوا مشواره بالنهائيات بانتصار سهل على أمانة بغداد بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع 25-5، 25-11، 25-14.