أربيل يواجه ديالى في مباراة مؤجلة بدوري نجوم العراق

تقام، اليوم الاثنين، مباراة مؤجلة من الجولة الـ20 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، تجمع فريق أربيل بضيفه ديالى على ملعب فرانسو حريري عند الساعة 7:30 مساءً.

ويسعى فريق أربيل إلى تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة للبقاء منافساً على المراكز المتقدمة، مستفيداً من حالته المعنوية المرتفعة عقب انتصاره في الجولة الـ23 على دهوك بهدفين نظيفين.

في المقابل، يتطلع فريق ديالى إلى تعويض النقاط التي فقدها بعد تعادله في الجولة الماضية أمام الميناء بهدف واحد لكل فريق، في إطار سعيه لتحسين موقعه في ترتيب فرق دوري النجوم.

ويحتل أربيل، بعد انتهاء الجولة الـ23، المركز الثالث برصيد 46 نقطة، بينما يأتي ديالى في المركز 13 برصيد 28 نقطة.

وحددت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق، يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 آذار، موعداً لانطلاق الجولة الـ24 من البطولة.

وتقام عشر مباريات موزعة على أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلة، تحتضنها ملاعب العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية.

وشهدت الجولة الـ23 تصدر القوة الجوية الترتيب برصيد 55 نقطة، متقدماً بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه الشرطة صاحب المركز الثاني برصيد 48 نقطة، فيما صعد أربيل إلى المركز الثالث برصيد 46 نقطة.