أربيل يهيمن على صدارة دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة 7

شفق نيوز- أربيل

هيمن فريق أربيل على صدارة دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد انتهاء الجولة السابعة، وذلك قبل قرار اتحاد الكرة إيقاف المنافسات لحين انتهاء بطولة كأس العرب المقرر انطلاقها مطلع كانون الأول المقبل في قطر.

وتصدر أربيل الترتيب برصيد 19 نقطة، تلاه فريق القوة الجوية في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، ثم الشرطة ثالثاً بـ15 نقطة، كما جاء ديالى رابعاً بنفس رصيد الشرطة وبفارق المواجهات المباشرة.

في حين، حل نوروز في المركز الثامن عشر بـ3 نقاط، والكهرباء في المركز التاسع عشر بنقطتين، وأخيراً القاسم في المركز العشرين بنقطة واحدة.