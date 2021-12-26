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أربيل يهزم القاسم وثلاثة تعادلات في الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-26T13:10:45+0000
أربيل يهزم القاسم وثلاثة تعادلات في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ جرت ظهر اليوم الأحد، أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لدوري الكرة الممتاز.

وضيف ملعب النفط في الاولى مباراة فريقه النفط مع ضيفه نفط الوسط، انتهى اللقاء بالتعادل 1-1.

سجل النفط اولا عن طريق وليد كريم في الدقيقة 59 ، وتمكن لاعب نفط الوسط عمر منصوري من تعديل النتيجة بالدقيقة 65 .

وفي المباراة الثانية التي جمعت فريق نادي الكرخ مع ضيفه فريق النجف على ملعب الساحر احمد راضي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

سجل النجف هدفه في الدقيقة 29 من الشوط الاول عن طريق اللاعب احمد لفتة ، وفي الدقيقة 55 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للكرخ جاء من خلالها هدف التعديل بعد أن نفذها بنجاح لاعب الكرخ عماد محسن.

أما اللقاء الثالث الذي جمع فريق نادي امانة بغداد وضيفه فريق نادي الزوراء، انتهى بالتعادل الايجابي 1-1.

وسجل فريق الزوراء هدفه في الدقيقة 70 عن طريق حسام كاظم وسجل يوسف رائد هدف قاتل لفريقه امانة بغداد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع .

بينما ضيف ملعب دهوك مباراة فريق نادي اربيل وضيفه فريق نادي القاسم انتهى اللقاء بفوز اربيل بهدف دون رد للقاسم.

كما سجل اربيل هدفه في الدقيقة 44 من الشوط الاول عن طريق هردي سيامند.

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