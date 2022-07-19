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أربيل ينشط في سوق انتقالات لاعبي الكرة و"ياباني" يعزز صفوف الزوراء

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-19T07:13:09+0000
أربيل ينشط في سوق انتقالات لاعبي الكرة و"ياباني" يعزز صفوف الزوراء

شفق نيوز/ شهدت سوق التعاقدات استعداداً لمنافسات الدوري العراقي للموسم المقبل نشاطاً واضحاً من قبل إدارة فريق أربيل لتعزيز الفريق، فيما انضم أحمد محمود "الياباني" إلى صفوف الزوراء، كما تراجعت إدارة النجف عن اتفاقها السابق مع المدرب السوري فجر إبراهيم.

وتعاقدت إدارة نادي اربيل مع لاعب المنتخب الشباب والأولمبي العراقي جاسم محمد لتمثيل الفريق في الموسم المقبل في الدوري العراقي، والذي مثل سابقاً أندية الزوراء والشرطة وأمانة بغداد والنفط، كما تعاقدت مع اللاعب نبيل صباح والذي سبق له تمثيل الفريق للمواسم من 2009 الى 2015.

كما وقع اللاعبان مؤيد عبد الباسط ومحمد صالح على كشوفات نادي اربيل قادمين من نادي الزوراء.

بينما وقع اللاعب احمد محمود الملقب "بالياباني" كونه ولد في اليابان لأبوين عراقيين واللذين مازالا يعيشان في طوكيو، لينضم الى صفوف فريق الزوراء قادماً من نادي الكهرباء، كما وقع اللاعب مروان حسين على كشوفات عقده الجديد مع فريق نادي النجف قادماً من نادي أربيل، في حين جدد لاعب القوة الجوية شريف عبد الكاظم الولاء لكتيبة الصقور لموسم آخر.

وتعاقدت إدارة نادي النجف مع المدرب احمد خلف لقيادة فريقها الكروي في الموسم الجديد وذلك بعد التراجع عن اتفاقها السابق مع السوري فجر إبراهيم.

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