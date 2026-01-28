أربيل ينجز "ميركاتو الإمبراطور" بضم 4 لاعبين من بوليفيا ونيجيريا

شفق نيوز- أربيل

أعلن نادي أربيل الرياضي، اليوم الأربعاء، إنجازه رسمياً سلسلة من التعاقدات الجديدة، ضمن استعداداته للموسم المقبل، في خطوة تؤكد دخول النادي بقوة في سوق الانتقالات الصيفية.

وشملت التعاقدات، ضم اللاعب البوليفي ألفارو كيروجا قادماً من الدوري البوليفي الممتاز، في إطار تعزيز صفوف الفريق بعناصر محترفة ذات خبرة.

كما أنهى المدير الرياضي سفين ياسين، إجراءات التعاقد رسمياً مع ثلاثة لاعبين محترفين، وهم كل من كريستيان باركو، لاعب خط وسط ينشط في الدوري البوليفي الممتاز، وكريستوفر جون، المهاجم النيجيري القادم من النادي العربي الكويتي، فضلاً عن آدم ايسيان، لاعب خط وسط نيجيري محترف قادم من الدوري الكازاخستاني، بعد مفاوضات مباشرة قادها نادي أربيل.

وبهذه الصفقات، ينجز نادي أربيل عملياً ميركاتو الإمبراطور، في إشارة واضحة إلى طموح الإدارة في المنافسة بقوة وتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.

ويحتل أربيل المركز الثاني برصيد 31 نقطة في دوري نجوم العراق بعد تعادله أمس الثلاثاء، ضمن الجولة 15 مع الكرخ بهدف واحد لكل منهما.