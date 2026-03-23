‏أربيل يكرم ضيفه ديالى بهدفين في مباراة مؤجلة من "نجوم العراق"

شفق نيوز- أربيل

‏فاز فريق أربيل، مساء اليوم الاثنين، على ضيفه ديالى بهدفين نظيفين في مباراة مؤجلة من الجولة الـ20 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب فرانسو حريري عند الساعة 7:30 مساءً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق أربيل بهدف واحد دون مقابل، وجاء الهدف في الدقيقة 45+1 عن طريق اللاعب مايكل غابرييل.

وفي الشوط الثاني أضاف أربيل هدفه الثاني في الدقيقة 61 عن طريق نفس اللاعب مايكل غابرييل.

‏وبهذا الفوز رفع فريق نادي أربيل رصيده للنقطة 49 بالمركز الثالث وتجمد رصيد فريق ديالى عند النقطة 28 بالمركز 14.