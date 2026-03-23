أربيل يكرم ضيفه ديالى بهدفين في مباراة مؤجلة من "نجوم العراق"
شفق نيوز- أربيل
فاز فريق أربيل، مساء اليوم الاثنين، على ضيفه ديالى بهدفين نظيفين في مباراة مؤجلة من الجولة الـ20 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.
وجرت المباراة على ملعب فرانسو حريري عند الساعة 7:30 مساءً.
وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق أربيل بهدف واحد دون مقابل، وجاء الهدف في الدقيقة 45+1 عن طريق اللاعب مايكل غابرييل.
وفي الشوط الثاني أضاف أربيل هدفه الثاني في الدقيقة 61 عن طريق نفس اللاعب مايكل غابرييل.
وبهذا الفوز رفع فريق نادي أربيل رصيده للنقطة 49 بالمركز الثالث وتجمد رصيد فريق ديالى عند النقطة 28 بالمركز 14.