أربيل يفتح المدرجات مجاناً في لقاء الجوية ويعزز صفوفه بالأوزبكي تشوبانوف

شفق نيوز- أربيل

أعلن نادي أربيل الرياضي، يوم الجمعة، أن الدخول سيكون مجانياً لجماهيره في مباراة أربيل أمام القوة الجوية، والتي ستقام عصر يوم الأحد المقبل، على ملعب فرانسو حريري، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري نجوم العراق.

وجاء القرار من النادي احتفاءً بفوز رئيس النادي سفين ياسين، بعضوية مجلس النواب العراقي، وفي بادرة تعكس حرص الإدارة على مشاركة جماهير الفريق فرحة الأحداث الوطنية والرياضية.

من جانب آخر انضم اللاعب المحترف الأوزبكي مارلين تشوبانوف، إلى صفوف نادي أربيل ليمثل فريقه الكروي في الانتقالات الشتوية.

ووقع اللاعب تشوبانوف عقده مع إدارة النادي رسميا ليكون أحد خيارات المدرب باسم قاسم.

وبهذا التوقيع، أصبح تشوبانوف، ثاني اوزبكي في صفوف أربيل حيث سبقه مواطنه المحترف شيرزود تيميروف، الذي يمثل أربيل حاليا والذي كان أول اوزبكي يمثل الفريق في تاريخ اربيل.

ويتصدر فريق أربيل حالياً ترتيب فرق دوري النجوم العراقي بعد الجولة التاسعة برصيد 23 نقطة، يأتي خلفه ديالى بـ19 نقطة، في حين يحتل نادي القوة الجوية المركز الخامس بـ17 نقطة.