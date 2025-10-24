أربيل يعزز صدارته بفوز ثمين على الشرطة في دوري نجوم العراق

شفق نيوز- أربيل

عزز فريق اربيل صدارته بعد فوزه على ضيفه فريق الشرطة بنتيجة 1-0، اليوم الجمعة، ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب فرانسو حريري في أربيل عند الساعة 6 مساءً.

انتهى الشوط الاول بتقدم فريق اربيل بهدف دون مقابل للشرطة، عن طريق اللاعب المحترف شيرزود تيميروف في الدقيقة 25.

وكان من المقرر أن تقام المباراة على ملعب دهوك لعدم جاهزية ملعب أربيل بالكامل، لكن بسبب حجز ملعب دهوك لإقامة حفل انتخابي عليه، واكمال صيانة ملعب فرانسوا حريري، تقرر تعديل مكان المباراة.

وشهدت المباراة تاخر انطلاقها ما يقارب نصف ساعة بسبب مطالبة ادارة الشرطة وجمهورها بوضع حاجز حماية من رجال الامن بين جمهوري الفريقين، تلافيا لحدوث شغب ومواجهات مباشرة لحساسية المواجهة، وقد تم الاستحابة ووضع حاجز بين الجمهورين ليعلن بعدها مشرف لمباراة والحكم عن بدء المباراة.

وبهذا الفوز تمسك اربيل بالصدارة برصيد 13 نقطة وتجمد رصيد الشرطة عن النقطة التاسعة بالمركز الرابع.