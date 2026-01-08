أربيل يعزز صدارة دوري النجوم بثنائية في مرمى الموصل

شفق نيوز – دهوك

عزّز فريق نادي أربيل لكرة القدم، مساء الخميس، صدارته لدوري نجوم العراق بعد فوزه بثنائية نظيفة على مضيفه نادي الموصل.

وجرت المباراة المُقامة ضمن منافسات الجولة 11 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، على ملعب دهوك الدولي عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وانتهى الشوط الأول بتقدّم أربيل بهدف دون مقابل للموصل، جاء عن طريق المحترف الأوزبكي شيرزود تيميروف في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني سجّل اللاعب ذاته، هدف أربيل الثاني من ركلة جزاء نفّذها بنجاح في الدقيقة 62.

وبهذا الفوز رفع أربيل رصيده للنقطة 27 في المركز الأول، بينما تجمّد رصيد الموصل عند النقطة 12 بالمركز 14 من الدوري.