أربيل يعتلي القمة وصدارة مزدوجة للهدافين قبل توقف دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

بعد انتهاء الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق لكرة القدم وتوقفه مؤقتاً تصدر قائمة الهدافين لاعبين أحدهما أوزبكي والثاني عراقي بنفس رصيد الأهداف.

وجاء لاعب الكرخ العراقي محمود خالد والمحترف في صفوف أربيل المحترف الأوزبكي شيرزو تيميروف بصدارة الهدافين ولكل منهما 4 أهداف.

وحل بالمركز الثالث 7 لاعبين ولكل منهم 3 أهداف هم اسو رستم لاعب نوروز، والحارث حاتم لاعب القوة الجوية، ومحمود المواس لاعب الشرطة، ومصطفى قابيل لاعب أربيل، ورش فيوتيتغ وعلاء الدين الدالي لاعبا نادي الموصل، و وكاع رمضان لاعب ديالى.

‏فيما تصدر فريق أربيل قائمة ترتيب فرق دوري نجوم العراق لكرة القدم الموسم 2005-2026 بعد انتهاء الجولة الرابعة برصيد 10 نقاط وحل الغراف ثانيا بنفس الرصيد وديالى بالمركز الثالث بنفس الرصيد لكن بفارق الأهداف.

وحل نادي الشرطة المركز الرابع وله تسع نقاط والقوة الجوية بالمركز الخامس بنفس رصيد الشرطة بفارق الأهداف والطلبة بالمركز السادس برصيد ثماني نقاط.

أما المركز السابع فجاء نادي الموصل برصيد سبع نقاط، والكرخ بالمركز الثامن برصيد سبع نقاط أيضاً، والكرمة بالمركز التاسع بفارق الأهداف، وزاخو بالمركز العاشر برصيد ست نقاط.