أربيل يطوي صفحة "الظلم المالي" بتعهدات خوشناو ويستعد لمتصدر الدوري

شفق نيوز/ أكدت إدارة نادي أربيل، يوم السبت، عودة لاعبي الفريق إلى التدريبات استعداداً لخوض لقائهم أمام الشرطة في دوري نجوم العراق، وذلك بعد تهديد عدد من اللاعبين بمقاطعة الفريق بسبب عدم منحهم مستحقات شهرين متتاليين.

وقال عضو إدارة النادي، موسى محسن، لوكالة شفق نيوز، إن "محافظ أربيل أوميد خوشناو، وعد بحل الأزمة المالية التي يمر بها النادي، وسيسدد مستحقات اللاعبين، ليعود الفريق لتدريباته بعد تطمينات منه"، مبيناً أن "اللاعبين سيكونون جاهزين للقاء الشرطة في مباراتهم المقبلة ضمن منافسات دوري نجوم العراق" .

وأضاف محسن، أن "إدارة نادي أربيل، ممتعضة جداً لما يحدث له من إهمال وتهميش، ولأندية كوردستان الأربعة المشاركة في دوري نجوم العراق"، موضحاً أن "الحكومة الاتحادية، صرفت مبلغاً قدره 4 مليارات دينار لكل نادٍ يلعب في دوري نجوم العراق، باستثناء أندية كوردستان، ورغم المحاولات والمطالبات بحقوق الأندية الأربعة، إلا أن ذلك لم يغير شيئاً، ليبقى الحال على ماهو عليه".

واعتبر أن "من المجحف أن تهمش وتسنثنى فرق الاقليم من المنحة الاتحادية"، متسائلاً: "ألا تسهم أندية الإقليم في إنجاح العراق ؟.

وتابع: "كان الأولى أن ننسحب من منافسات الدوري هذا الموسم، وتم الاتفاق فعلا على ذلك في وقت سابق، بعد إبعاد فرق الإقليم من منحة الحكومة الاتحادية، حتى تبقى الأندية الاخرى تتنافس فيما بينها، لكن للأسف استجبنا لوعود اتحاد الكرة العراقي، الذي أخلف بوعده وبقينا مستمرين لإنجاح الدوري رغم الأزمة المالية التي يعانيها النادي".