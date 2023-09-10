أربيل يطمح لحيازة لقب الهداف التاريخي للدوري العراقي عبر أمجد راضي

شفق نيوز/ كشفت إدارة نادي أربيل الرياضي، يوم الأحد، عن سبب تجديد عقد اللاعب المخضرم أمجد راضي لتمثيل فريقها الكروي في دوري المحترفين للموسم 2023-2024.

وقال رئيس النادي وليد عارب، لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة قررت تجديد العقد مع الهداف أمجد راضي لموسم آخر كونه لاعب هداف ويمتلك القدرة على خدمة الفريق، فضلاً عن امتلاكه للحس التهديفي والقدرة على حسم نتائج اللقاءات في أوقات حرجة، وهداف من الطراز الأول".

وأضاف "كما تريد الإدارة أن يصبح أمجد راضي الهداف التاريخي للدوري العراقي وهو في أربيل، وتحقيق حلم اللاعب في اجتياز الرقم القياسي المسجل باسم اللاعب الدولي صاحب عباس الذي يعد الهداف التاريخي للدوري العراقي برصيد 177 هدفاً، وأمجد راضي يطمح لاجتياز هذا الرقم".

وأشار إلى أن "أمجد راضي تعادل مع صاحب عباس بعدد الأهداف في الجولة الـ35 من الدوري الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي بعد فوز أربيل على زاخو بهدفين لهدف".

يذكر أن لاعب أربيل أمجد راضي وصل إلى الهدف رقم 177 في الدوري الممتاز في الموسم الماضي 2022-2023 ليصبح الهداف التاريخي مناصفة مع اللاعب الدولي السابق صاحب عباس.