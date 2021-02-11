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أربيل يسمي مدرباً جديداً خلفاً للمستقيل رادان

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-11T19:24:04+0000
أربيل يسمي مدرباً جديداً خلفاً للمستقيل رادان

شفق نيوز/ قررت إدارة نادي اربيل، الخميس، تسمية لؤي صلاح مدربا لفريقها المشارك في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وقال ربين رمزي المنسق الاعلامي للنادي لوكالة شفق نيوز، إن الإدارة سمت لؤي صلاح مدرباً للفريق ود.طه قادر، اسامة علي مساعدين للمدرب.

وكانت الادارة قد وافقت مؤخرا على استقاله مدرب الفريق الكرواتي رادان كاسانين ومدرب اللياقة البدنية دوجي باكوفيج من منصبيهما، كما قررت إقالة مدرب الحراس المرمى الفريق كاوه ابراهيم من منصبه.

ويحتل اربيل الترتيب الخامس عشر في ترتيب فرق الدوري برصيد 19 نقطة بعد انتهاء الجولة الثامنة عشر من المرحلة الاولى.

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