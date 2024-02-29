أربيل يسحق أمانة بغداد والميناء يكرم وفادة دهوك بدوري النجوم

شفق نيوز/ حقق فريق أربيل لكرة القدم، فوزا مستحقاً على ضيفه أمانة بغداد بنتيجة 4-1 ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم، التي جرت على ملعب فرانسو حريري عند الساعة الخامسة عصراً.

انتهى الشوط الأول بتقدم أربيل بهدفين لهدف، سجل هدفي أربيل محمد قاسم نصيف في الدقيقة (8، 37) بينما جاء هدف أمانة بغداد، عن طريق رعد فنر في الدقيقة 2+45.

وفي الشوط الثاني، أضاف أربيل هدفاً ثالثاً بالدقيقة 79 عن طريق ياسين سامي، قبل تسجيل الهدف الرابع من ركلة جزاء نفذها بنجاح شيركو كريم في الدقيقة 89.

وضمن المنافسات ذاتها، فاز فريق الميناء على ضيفه دهوك، بهدفين دون مقابل، جرت المباراة في الساعة الخامسة عصراً على ملعب الميناء الأولمبي.

انتهى الشوط الأول، بتقدم الميناء بهدف دون رد على دهوك، جاء الهدف عن طريق اللاعب سالم أحمد في الدقيقة 27، وفي الشوط الثاني أضاف الميناء هدفه الثاني عند الدقيقة 72 عن طريق سجاد علاء.