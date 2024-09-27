أربيل يخطف 3 نقاط من دهوك بـ"ديربي كوردستان" وكربلاء والنجف حبايب في "نجوم العراق"
شفق نيوز/ فاز فريق أربيل على مضيفه دهوك، يوم الجمعة، بنتيجة 1-0، في مباراة ديربي كوردستان ضمن منافسات الجولة الثانية لدور نجوم العراق لكرة القدم.
وجرت المباراة بين الفريقين على ملعب دهوك عند الساعة الـ8:00 مساءً، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.
وفي الشوط الثاني سجل فريق أربيل هدفه الوحيد في الدقيقة 78 عن طريق لاعبه هيليو مونتيرو.
وضمن المنافسات ذاتها تعادل فريق كربلاء مع ضيفه فريق النجف 1-1 في ديربي الفرات الأوسط.
وجرت المباراة على ملعب كربلاء الدولي، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.
وفي الشوط الثاني، سجل فريق كربلاء هدفه عن طريق عبدالله حسون، في الدقيقة 71، وسجل النجف هدف التعديل عن طريق علي فائز من ركلة جزاء في الدقيقة 90+7.