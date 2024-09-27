أربيل يخطف 3 نقاط من دهوك بـ"ديربي كوردستان" وكربلاء والنجف حبايب في "نجوم العراق"

شفق نيوز/ ‏فاز فريق أربيل على مضيفه دهوك، يوم الجمعة، بنتيجة 1-0، في مباراة ديربي كوردستان ضمن منافسات الجولة الثانية لدور نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة بين الفريقين على ملعب دهوك عند الساعة الـ8:00 مساءً، و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

‏وفي الشوط الثاني سجل فريق أربيل هدفه الوحيد في الدقيقة 78 عن طريق لاعبه هيليو مونتيرو.

‏وضمن المنافسات ذاتها تعادل فريق كربلاء مع ضيفه فريق النجف 1-1 في ديربي الفرات الأوسط.

و‏جرت المباراة على ملعب كربلاء الدولي، و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

‏وفي الشوط الثاني، سجل فريق كربلاء هدفه عن طريق عبدالله حسون، في الدقيقة 71، وسجل النجف هدف التعديل عن طريق علي فائز من ركلة جزاء في الدقيقة 90+7.