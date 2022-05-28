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أربيل يخطف فوزاً من الصناعة وتعادل الديوانية ونفط ميسان بالدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-28T17:46:12+0000
أربيل يخطف فوزاً من الصناعة وتعادل الديوانية ونفط ميسان بالدوري الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق اربيل من تحقيق الفوز على ضيفه الصناعة 2-1 في الدوري العراقي الممتاز .

وسجل اربيل هدفه الاول عن طريق شيركو كريم من ركلة جزاء بالدقيقة 22 من الشوط الأول وسجل الصناعة هدف التعديل في الدقيقة 64 من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب حيدر حسين، وتمكن اربيل من تسجيل هدفه الثاني في الدقيقة 71 عن طريق سفين منصور .

ورفع اربيل رصيده للنقطة 39 بالمركز الحادي عشر وتجمد رصيد الصناعة عند النقطة 34 بالمركز الخامس عشر .

وضيف اللقاء ملعب فرانسو حريري مباراة اربيل وضيفه الصناعة ضمن منافسات الجولة 33 للدوري العراقي الممتاز

وضمن المنافسات ذاتها تعادل الديوانية مع مضيفه نفط ميسان بهدف لكل منهما .

سجل الديوانية هدفه في الدقيقة الثانية من الشوط الاول عن طريق اللاعب سيف الدين ظاهر ، وفي الدقيقة 79 سجل نفط ميسان هدف التعديل عن طريق وسام سعدون .

وضيف ملعب ميسان الدولي مباراة فريقه نفط ميسان مع ضيفه الديوانية لحساب الجولة 33 في دوري الكرة الممتاز .

ورفع الديوانية رصيده للنقطة 29 بالمركز الثامن عشر ، ورفع نفط ميسان رصيده للنقطة 37 بالمركز الثالث عشر .

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