أربيل يخطف فوزاً ثميناً من مضيفه نفط ميسان

شفق نيوز/ جرت يوم الخميس مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة الـ27 لدوري الكرة الممتاز، بين فريقي نادي اربيل ومضيفه نادي نفط ميسان، وانتهت بفوز أربيل 3-2 .

سجل اربيل اولا عن طريق المحترف الغاني شافيو ماموني في الدقيقة 25 من الشوط الاول، وعادل فريق نفط ميسان النتيجة في الدقيقة 39 عن طريق علي حلو لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي.

وفي الشوط الثاني عزز شيركو كريم النتيجة لاربيل بتسجيله الهدف الثاني بالدقيقة 59، ليعود لاعب نفط ميسان لتعديل النتيجة عن طريق ناصر محمدوه في الدقيقة 70، وفي الدقيقة 75 سجل هردي سيامند هدف التفوق لاربيل، لينتهي اللقاء بفوز اربيل.

ورفع أربيل رصيده للنقطة 32 بالمركز العاشر، بينما تجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 36 بالمركز السابع.