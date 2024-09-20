أربيل يحقق أولى انتصارات دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق أربيل على ديالى بنتيجة 2-1 في أولى مباريات دوري نجوم العراق لكرة القدم 2024-2025 .

جرت المباراة في اجواء ممطرة على ملعب فرانسو حريري عند الساعة الخامسة والنصف عصراً.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، سجل فريق ديالى أولا في الدقيقة العاشرة عن طريق اللاعب المحترف بنيامين اكورنكو، وبهدف عالمي سدد باقدام اللاعب شيركو كريم جاء هدف التعديل لفريق اربيل عند الدقيقة 27 .

وفي الشوط الثاني سجل شيركو كريم هدف ثاني لاربيل في الدقيقة 84، هذا وشهد اللقاء طرد اللاعب ناثانيل نانغولو في الدقيقة 75 من زمن المباراة ليكمل ديالى المباراة بعشرة لاعبين .