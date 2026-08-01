أربيل يحقق الفوز على الطلبة ودياً

شفق نيوز- أربيل

خاض فريقا أربيل والطلبة مباراة ودية ضمن تحضيراتهما للمشاركة في منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2026-2027.

وانتهت المباراة بفوز اربيل بنتيجة 2-1، واقيمت المباراة على ملعب اربيل عند الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، وشهدت ندية واثارة بين الفريقين.

وتعد المواجهة من أقوى المباريات الودية التي احتضنتها مدينة أربيل، لما يمتلكه الفريقان من تاريخ وجماهيرية كبيرة في الكرة العراقية، حيث شكلت اختباراً مهماً للجهازين الفنيين للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان فريق أربيل حل الموسم الكروي السابق بالمركز الثالث برصيد 79 نقطة، بينما جاء الطلبة بالمركز السادس برصيد 65 نقطة.