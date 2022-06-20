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أربيل يجدد عقد نزار محروس للموسم المقبل من الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-20T19:41:47+0000
أربيل يجدد عقد نزار محروس للموسم المقبل من الدوري الممتاز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي أربيل، يوم الاثنين، تجديد تعاقدها رسمياً مع المدرب السوري نزار محروس، لموسم آخر.

وقال مدير العلاقات ربين رمزي، لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة قررت التجديد لمحروس، بعد تحقيقه نتائج جيدة مع الفريق بعد تسلمه المهمة".

وأضاف رمزي، أن "الإدارة كلفت المدرب باختيار لاعبيه للموسم المقبل، ومنحته الصلاحيات في إدارة الفريق فنيا بغية تحقيق نتائج طيبة الموسم المقبل".

واوضح أن "الادارة ستتفق مع المدرب أيضاً على رسم خارطة إعداد الفريق للموسم 2022-2023".

ويحتل نادي أربيل لكرة القدم، بعد انتهاء الجولة 36 المركز 11 برصيد 44 نقطة.

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