أربيل يجدد عقد عباس عبيد و"يتوعد" فرق الدوري في الموسم المقبل

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي أربيل، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد مدرب فريقها الكروي الحالي عباس عبيد رسمياً للموسم المقبل 2023-2024، فيما بينت أنها ستمنحه فرصة بناء فريق ينافس أقوى فرق الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وقال عضو إدارة النادي، والمدير الإداري موسى محسن، لوكالة شفق نيوز، إن "ادارة النادي عقدت اجتماعاً موسعاً لمناقشة وضع فريق النادي لكرة القدم ومشواره للموسم المقبل، سيما مع اقتراب نهاية الدوري الممتاز للموسم الحالي لتخرج بقرار مهم".

وأضاف أن "الادارة قررت التجديد للمدرب الحالي عباس عبيد للموسم المقبل بعد ان اثبت نجاحه مع الفريق خلال المرحلة الثانية من المنافسة".

وأوضح محسن أن "أهم الأسباب التي دفعت الإدارة لتجديد العقد هو نجاح عبيد بشكل كبير في قيادته للفريق خلال مدة تسلمه للمهمة، وتمكنه من توظيف اللاعبين بشكل جيد وتحقيق نتائج جيدة بعد أن انتشل الفريق من مركز غير مرض بقائمة ترتيب فرق الدوري الممتاز وجعله يقفز للمركز السابع حالياً وذلك من خلال أسلوبه التدريبي".

واشار المدير الرياضي إلى ان "تجديد الإدارة للمدرب عباس عبيد جاء عن قناعة تامة وسنمنحه الفرصة الكاملة لبناء فريق جيد ينافس أقوى فرق الدوري الممتاز الموسم المقبل"، مؤكدا ان "الادارة ستوفر له كل ما يحتاجه لإنجاح مهمته في الموسم الكروي المقبل".

ويحتل فريق اربيل المركز السابع بعد انتهاء الجولة 34 من الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة.