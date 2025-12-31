أربيل يتمسّك بصدارة دوري النجوم وزاخو يتعادل مع الكرخ تحت الثلوج

شفق نيوز- أربيل

تمسّك فريق نادي أربيل بصدارته لدوري نجوم العراق لكرة القدم، بعد فوزه مساء الأربعاء، على ضيفه نفط ميسان، في حين تعادل كل من زاخو والكرخ في المباراة التي جمعتهما في أجواء ثلجية.

ففي المباراة الأولى، حافظ فريق أربيل على الصدارة برفع رصيده إلى 23 نقطة، بعد فوزه على ضيفه نفط ميسان بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة عند الساعة الرابعة عصراً على ملعب فرانسو حريري في أربيل، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني سجّل أربيل هدفه الوحيد في الدقيقة 54 عن طريق اللاعب شيرزود تيميروف.

وشهد اللقاء طرد لاعب نفط ميسان في الدقيقة 33 عن طريق حسين كاظم ليكمل اللقاء بعشرة لاعبين.

وفي المباراة الثانية التي جرت ضمن المنافسات ذاتها، تعادل فريق زاخو بتسعة لاعبين مع ضيفه فريق الكرخ 1-1.

وجرت المباراة في التوقيت ذاته، على ملعب زاخو الأولمبي وسط أجواء باردة حيث غطى الجليد الملعب.

وانتهى الشوط الأول بتقدم زاخو بهدف دون رد جاء عن طريق ايتيشيا أوغونا في الدقيقة 11.

وفي الشوط الثاني بقت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 69 حيث سجّل الكرخ هدف التعديل عن طريق يونس حمود.

وشهد اللقاء حالتي طرد لزاخو، حيث تم طرد اللاعب ناصر محمدو في الدقيقة 38، وأورينهو في الدقيقة 54 لتعدّد البطاقات ليكمل زاخو اللقاء بتسعة لاعبين.