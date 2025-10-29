أربيل يتمسك بصدارة دوري النجوم "مؤقتاً" بفوز مهم على نوروز

شفق نيوز- السليمانية

‏حقق فريق أربيل فوزاً مهماً على مضيفه نوروز في ديربي كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب السليمانية عند الساعة 8:30 مساءً، وانتهت لصالح أربيل بنتيجة 1-0.

واأنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، ‏وفي الشوط الثاني سجل فريق أربيل هدف التقدم في الدقيقة 81 عن طريق اللاعب ذو الفقار يونس عبد علي.

وقبل نهاية وقت المباراة الأصلي بدقيقة سجل نوروز هدف التعديل عن طريق اللاعب مرتضى هديب ‏في الدقيقة 89، وبعد توقف استمر لأربع دقائق للتأكد من "الفار" عن صحة الهدف، ألغي الهدف بداعي التسلل.

وبهذا الفوز تمسك أربيل بصدارة ترتيب فرق دوري النجوم بعد أن رفع رصيده إلى 16 نقطة ، بينما تجمد رصيد نوروز عند النقطة الثالثة بالمركز 18.