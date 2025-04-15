أربيل يتفوق على نينوى بثلاثية نظيفة في دوري النخبة للكرة الطائرة

شفق نيوز/ حقق نادي أربيل الرياضي فوزاً مستحقاً على نظيره نينوى بثلاثة أشواط دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري النخبة العراقي للكرة الطائرة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن المباراة أُقيمت على قاعة كلية التربية الأساسية في جامعة الموصل، وشهدت تفوقاً واضحاً لفريق أربيل في جميع الأشواط، مستفيداً من خبرة لاعبيه وانسجامهم داخل أرضية الملعب.

ويُعد هذا الانتصار دفعة قوية لأربيل في مشواره ضمن مجموعة النخبة، فيما يسعى فريق نينوى إلى تدارك نتائجه وتحقيق نتائج أفضل في الجولات القادمة.