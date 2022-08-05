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أربيل يتعاقد مع محترف نيجيري لتمثيله الموسم المقبل

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-05T18:55:08+0000
أربيل يتعاقد مع محترف نيجيري لتمثيله الموسم المقبل

شفق نيوز / أعلنت إدارة نادي أربيل، اليوم الجمعة، عن تعاقدها رسمياً مع مهاجم نيجيري لتمثيل فريقها الكروي الموسم المقبل.

وقال عضو المكتب الإعلامي للنادي هيمن هوليري لوكالة شفق نيوز؛ إن "ادارة نادي اربيل تعاقدت رسمياً مع المهاجم النيجيري (شويبو لالي ابراهيم) لتمثيل فريقها الكروي في الدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023".

وأضاف هوليري أن "شويبو من مواليد 1996 وسبق أن لعب في الدوري (النرويجي، والارميني، والسعودي).

وكان نادي اربيل أبرم عددا من التعاقدات مع محترفين أجانب إضافة لتجديد عقود عدد من لاعبيه السابقين.

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