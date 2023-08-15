أربيل يتعاقد مع مجموعة لاعبين محليين ومحترفين ويصف أحدهم بـ"الإضافة"

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي أربيل، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع عدد من اللاعبين المحليين والمحترفين استعداداً لانطلاق الموسم المقبل، فيما وصفت تعاقدها مع المحترف الغاني (فرانك آرهين) بأنه "إضافة".

وقال عضو ادارة النادي ديدار حامد في حديث لوكالة شفق نيوز إن "إدارة النادي تعاقدت مع لاعب فريق النفط وليد كريم لموسم واحد، كما وقعت الادارة على كشوفات اللاعب يعقوب يونس، قادماً من الدوري التشيكي، كما تم التوقيع مع النجم الغاني فرانك آرهين لموسم واحد ايضا قادماً من فريق دالكورد السويدي لمدة موسم واحد، كما تعاقدت رسميا مع اللاعب الدولي علاء مهاوي، وجددت عقود اللاعبين أمجد راضي وأحمد مكنزي".

وأضاف أن "ادارة النادي تسعى لتعزيز صفوفها مبكراً لإكمال العدد والشروع بالتدريبات استعداداً للموسم المقبل وتحرص على انتقاء اللاعبين بموافقة وقناعة المدرب وملاكه المساعد".

وتابع حامد أن "المحترف الغاني مكسب للفريق وقبل التحاقه بنادي دالكورد، كان يلعب لنادي (أوستر هوند) السويدي واليوم ينتقل لتمثيل كرة اربيل للموسم المقبل ليكون اضافة جيدة مع لاعبي القلعة الصفراء"، مبينا ان "آرهين يلعب في مركز الجناح الأيمن، ومثل منتخب غانا الاولمبي تحت 23 عاما".