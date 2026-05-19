أربيل يتراجع عن شكواه ضد "تيميروف" الأوزبكي ويؤكد جاهزيته لمواجهة الشرطة

أعلنت إدارة نادي أربيل، اليوم الثلاثاء، سحب دعواها السابقة المتعلقة بالمهاجم الأوزبكي شيرزود تيميروف، بعد عودته مجدداً وانضمامه إلى صفوف الفريق.

وقال رئيس النادي سفين ياسين، لوكالة شفق نيوز، إن الإدارة كانت تعتزم تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب مغادرة اللاعب للفريق، قبل أن يعود لاحقاً ويلتحق بصفوف النادي بعد انضمامه إلى المنتخب الأوزبكي.

وأوضح ياسين أن تيميروف سيتوجه مباشرة إلى بغداد استعداداً لخوض مواجهة نادي الشرطة يوم غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ36 من دوري نجوم العراق، مضيفاً أن مشاركة اللاعب في المباراة المقبلة ستُحسم وفق جاهزيته البدنية، بعد انقطاعه عن التدريبات لمدة يومين وتعرضه لإرهاق السفر.

وكان نادي أربيل قد أعلن في وقت سابق عزمه رفع شكوى رسمية ضد تيميروف، بعد رفضه مرافقة الفريق لخوض المباراة المقبلة ضمن الجولة الـ 36 من الدوري، واتخاذه قرار الانضمام إلى معسكر منتخب بلاده، فضلاً عن سعيه للحصول على تأشيرة دخول إلى الدولة التي سيقيم فيها المنتخب الأوزبكي معسكره التدريبي.