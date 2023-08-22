أربيل و"النوارس" يحشدان اسلحتهما و"الصقور" تخفق في ضم لأعبها السابق

شفق نيوز/ نجح فريقا أربيل والزوراء في إضافة وتجديد عقود بعض اللاعبين، فيما اخفق نادي القوة الجوية في التعاقد مع اللاعب ايمن حسين ضمن سباق الأندية لاجراء سلسلة تعاقدات استعدادا لدوري المحترفين العراقي.

وجددت ادارة اربيل مع عدد من لاعبيها لتمثيل الفريق للموسم الكروي المقبل، اذ جددت لموسم واحد مع كل من، عمر جنگي، ورواء يوسف، والحارس ريباز عبد الله، بينما عرقلت الأمور المادية التعاقد مع مدافع المنتخب احمد ابراهيم.

كما وقع الحارس علي فيصل كشوفات عقده مع الزوراء قادماً من نادي الميناء لمدة موسمين، ووقع الزوراء أيضا مع الجناح النيجيري كريستوفر جون لموسم واحد قادماً من الداخلية المصري.

بينما فشلت محاولات القوة الجوية بضم لاعب المنتخب ايمن حسين بعدما وقع الاخير على كشوفات الرجاء البيضاوي المغربي لتمثيله لموسم واحد.