أربيل ودهوك تستضيفان مرحلتين من دوري الدراجات العراقي

شفق نيوز- أربيل/ دهوك

تستضيف محافظتي أربيل ودهوك، منافسات المرحلتين الثالثة والرابعة من دوري أندية العراق للدراجات الهوائية لفئات المتقدمين، وتحت سن 23 عاما، فضلاً عن الشباب والناشئين والأشبال.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للدراجات، علي حميد، لوكالة شفق نيوز، إن "المؤتمر الفني سيعقد بعد غد الخميس، على أن تنطلق المنافسات يوم الجمعة الموافق الأول من شهر آب/أغسطس المقبل".

وأضاف أن "البطولة تقام للمدة من الحادي والثلاثين من شهر تموز/يوليو الجاري حتى الثاني من شهر آب/أغسطس المقبل، وبمشاركة أكثر من عشرين نادياً يمثلون أندية العاصمة بغداد وبقية المحافظات الأخرى".

وبين حميد أن "منافسات اليوم الأول تتضمن إقامة سباق فرقي ضد الساعة لمسافة 50 كم لفئتي المتقدمين وتحت سن 23 عاماً، فيما سيكون السباق الثاني مخصصاً لفئة الشباب، للمسافة نفسها 50 كم، وتختتم منافسات اليوم الأول بإقامة سباق فردي ضد الساعة خاص لفئتي الناشئين والأشبال لمسافة 40 كم دوران وبواقع 5 كم لكل دورة".

وأشار الى إن "منافسات اليوم الثاني والأخير ستبدأ بإقامة سباق فردي عام لمسافة 32 كم لفئتي المتقدمين وتحت سن 23 عاماً، ويعقبه سباق فردي ضد الساعة لفئة الشباب لقطع مسافة قدرها 25 كم، على أن تختتم منافسات اليوم الثاني والأخير بسباق فردي عام لمسافة 50 كم، وهو خاص بفئة الناشئين".

ولفت رئيس اتحاد اللعبة إلى أن "محافظة دهوك ستستضيف منافسات المرحلة الرابعة والأخيرة لدوري أندية الدراجات ما بين الثالث والسادس من شهر آب/أغسطس المقبل، حيث سيعقد المؤتمر الفني يوم الأحد المقبل، فيما ستبدأ السباقات في اليوم الذي يليه مباشرة".

واستدرك أن "منافسات اليوم الأول ستتضمن إقامة سباق فردي ضد الساعة لمسافة 15 كم، لفئتي الأشبال والناشئين، وبعده سيقام سباق خاص بفئة الناشئين/فردي عام ضد الساعة لمسافة 70 كم، وتختتم منافسات اليوم الأول بسباق فردي عام لفئتي المتقدمين وتحت سن 23 عاما لمسافة 90 كم. موضحا، أن "اليوم الثاني يتضمن إقامة سباقين، الأول فرقي ضد الساعة لمسافة 30 كم لفئة الناشئين، والسباق الثاني فردي عام لمسافة 100 كم لفئة الأشبال".

وتابع أن "اليوم الأخير من منافسات المرحلة الرابعة والأخيرة يتضمن إقامة سباق واحد لفئتي المتقدمين وتحت سن 23 عاماً، وذلك لقطع مسافة قدرها 150 كم".