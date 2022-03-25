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أربيل والشرطة يعتليان صدارة دوري الشباب بكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-25T17:33:21+0000
أربيل والشرطة يعتليان صدارة دوري الشباب بكرة القدم

شفق نيوز/ واصل شباب اربيل صدارته لدوري الشباب الممتاز لكرة القدم بعد تغلبه على صاحب الأرض والجمهور نادي الزوراء بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وبهذه النتيجة رفع أربيل رصيده الى النقطة (16) من (6) مباريات معتلياً صدارة المجموعة الثانية للدوري العراقي الممتاز للشباب.

وضمن المنافسات ذاتها فاز فريق شباب الميناء على امانة بغداد بنتيجة 2-0، كما تغلب فريق القوة الجوية على فريق الكرخ بهدفين دون رد لحساب الجولة السابعة من دوري الشباب، وسجل هدفي المباراة كل من حمزة عباس و احمد موفق.

وكان فريق شباب الشرطة لكرةِ القدم اعتلى صدارة ترتيب المجموعة الأولى، أمس الخميس، عقب فوزه على شباب الطلبة بهدفين نظيفين، في اللقاءِ الذي أقيم بينهما على ملعب التاجي لحساب الجولة السادسة من مسابقة دوري الشباب.

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