أربيل والزوراء حبايب وزاخو يكتسح كربلاء بخماسية في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل فريق الزوراء مع مضيفه أربيل بنتيجة 1-1ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق لكرة القدم، فيما اكتسح زاخو كربلاء بخماسية نظيفة.

المباراة الأولى، جرت على ملعب فرانسو حريري عند الساعة الخامسة والنصف عصراً، انتهى الشوط الاول بتقدم الزوراء بهدف دون مقابل لاربيل ، جاء هدف الزوراء عن طريق كاظم رعد في الدقيقة 19 .

وفي الشوط الثاني، استمرت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 72 ليعدل أربيل النتيجة عن طريق شيركو كريم من مقصية رائعة .

وفي مباراة ثانية، حقق زاخو الانتصار على ضيفه كربلاء بنتيجة 5-0، وجرت المباراة على ملعب زاخو .

انتهى الشوط الاول بتقدم زاخو بهدفين دون مقابل لفريق كربلاء، سجل الهدف الاول لزاخو امجد عطوان من ركلة جزاء في الدقيقة 24، واضاف اللاعب ايوب نناح الهدف الثاني لزاخو في الدقيقة 29 .

وفي الشوط الثاني، سجل امجد عطوان هدفاً ثالثا لزاخو في الدقيقة 60 ، واضاف زاخو هدفاً رابعاً عن طريق المحترف كوستافو في الدقيقة 73، وسجل زاخو هدفه الخامس عن طريق كوستافو في الدقيقة 80.

وشهد اللقاء حالة طرد للاعب كربلاء، عبد العباس إياد، بالدقيقة 65 ليكمل كربلاء المباراة بعشرة لاعبين .