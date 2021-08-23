أربيل.. منتخب شباب العراق يبدأ رحلة استعداداته لبطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ بدأ منتخب شباب العراق تدريباته صباح اليوم الاثنين، استعدادا لبطولة غرب آسيا في أربيل، وكذلك تصفيات كأس آسيا لمنتخبات الشباب.

وقال عماد محمد مدرب المنتخب لوكالة شفق نيوز؛ انه يطمح ان يجهز منتخب بأعمار حقيقية قادر على تحقيق نتائج ايجابية في بطولة غرب آسيا المقبلة.

وأشار الى أن زيارة عدنان درجال وزير الشباب والرياضة ورئيس الهيأة التطبيعية اليوم لتدريبات الفريق هو جانب تعزيزي مهم له وللاعبين بعد ان يجدوا هذا الاهتمام المهم.

وبين ان الفريق سيواصل تدريباته لحين انطلاق البطولة المقررة في تشرين الثاني في اربيل، وأن الوقت مناسب لإعداد المنتخب الذي من المؤمل أن يقيم في معسكرات تدريبية وخوض مواجهات ودية للوقوف على استعدادات المنتخب قبل انطلاق البطولة .

وكان اتحاد غرب آسيا لكرة القدم أعلن عن تضييف مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بطولة منتخبات الشباب تحت 18 عاماً، للفترة من الحادي والعشرين ولغاية الثلاثين من تشرين الثاني عام 2021.