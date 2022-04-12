أربيل تفتح ابواب "فرنسو حريري" مجاناً امام الجمهور

شفق نيوز/ قرر محافظ اربيل اوميد خوشناو، اليوم الثلاثاء، الغاء قرار اسعار التذاكر للدخول إلى ملعب فرنسو حريري لحضور مباراة النادي امام نادي الزوراء ضمن منافسات الدوري العراقي.

وجاء في كتاب للمحافظ اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، موجه الى نادي أربيل الرياضي، أنه اشارة الى قرار النادي بشأن اسعار تذاكر دخول الجماهير الى ملعب فرنسو حريري ولكون الجماهير هم عنصر انتصارات وانجازات نادي اربيل ومن اجل انجاح النادي وديمومته تقرر الغاء القرار الخاص باسعار التذاكر.

وطالب خوشناو، النادي اجراء اللازم بهدف استقبال المشجعين للدخول الى الملعب مجانا ومن دون استيفاء اية مبالغ منهم.

ويحتضن ملعب فرانسو حريري، مساء يوم الجمعة المقبل، مباراة اربيل والزوراء ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز.