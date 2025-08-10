أربيل تستضيف نهائيات الكرة الطائرة للسيدات

شفق نيوز- أربيل

أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم الأحد، عن استضافة أربيل لنهائيات بطولة أندية العراق للسيدات نهاية شهر آب الجاري.

وقال رئيس الاتحاد العراقي، حبيب علي اللاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن قاعة نادي أكاد عنكاوة في محافظة أربيل بإقليم كوردستان، ستستضيف النهائيات بمشاركة ستة أندية هي أكاد عنكاوا وسنحاريب وأمانة بغداد وافروديت ودربنديخان وقرقوش.

وأضاف اللاوندي، أن البطولة ستنطلق يوم 25 من شهر اب الجاري، على أن تختتم يوم 29 من الشهر ذاته، مبينا أن لجنة المسابقات قررت إقامة ثلاث مباريات على مدار خمسة أيام.

وكشف عن المباريات الثلاث التي ستقام في اليوم الأول وتجمع الأولى فريقا أفروديت ودربنديخان، وتجمع الثانية سنحاريب وقرقوش، في حين تجمع الثالثة أكاد عين كاوا وأمانة بغداد.

وكان نادي قرقوش، قد توج بطلاً لدوري الشابات بالكرة الطائرة والتي جرت منافساتها في قاعة نادي سولاف بمحافظة كركوك في شهر تموز الماضي.