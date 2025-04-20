أربيل تستضيف بطولة وانتخابات غرب آسيا لرفع الأثقال

شفق نيوز/ تستضيف أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، بطولة غرب آسيا المفتوحة لرفع الأثقال والانتخابات أيضا، أواخر الشهر الحالي.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لرفع الأثقال، محمد كاظم مزعل، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة ستقام في أربيل خلال المدة من 25-26 من شهر نيسان الحالي".

‏أضاف أن "الاتحاد وجه الدعوات الى اتحادات غرب آسيا وتمت الموافقة وأبدت المنتخبات استعدادها للمشاركة في البطولة".

‏وبين أن "البطولة ستكون مفتوحة لكل الفئات وهي الناشئين والشباب والمتقدمين"، مستدركا أن "البطولة يتوقع لها ان تكون قوية بمشاركة ابطال المنطقة".

وأشار إلى أن "أربيل ستكون محطة لاجراء انتخابات غرب اسيا والتي ستقام على هامش البطولة المرتقبة"، مضيفا أن "البطولة كان مقررا لها ان تنطلق للفترة من 7-13 من الشهر الحالي، إلا انه تم تأجيلها للموعد الحالي بسبب تصادف اجراء انتخابات الاتحاد الدولي لرفع الاثقال".