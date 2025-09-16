أربيل تستضيف بطولة كأس العالم بسداسي الكرة للسيدات

شفق نيوز- أربيل

تنطلق يوم غد الأربعاء، في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، منافسات بطولة كأس العالم للنساء بسداسي الكرة بمشاركة 8 منتخبات عالمية.

وقال مدرب المنتخب العراقي مزن محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة ينظمها الاتحاد العراقي للعبة للفترة من 17 ولغاية 22 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري".

وأضاف أن "المنتخب العراقي النسوي سيلاقي في مباراة الافتتاح نظيره الأردني، والتي ستقام يوم غد الأربعاء"، مبيناً أن "المنتخبات المشاركة قسمت إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات العراق والأردن ولبنان وباكستان، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات البرازيل ومصر وأوغندا وهاييتي".

ولفت محمد، إلى أن "البطولة ستقام بطريقة الدوري من مرحلة واحدة، وسيتقابل في دور نصف النهائي، الفريق الذي يحتل المركز الأول من المجموعة الأولى، مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، وبالعكس أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، لتحديد الفريقين اللذان سيلعبان المباراة النهائية".

وأوضح أن "اللجنة المنظمة للبطولة قد حددت يوم 22 أيلول/سبتمبر الجاري موعد المباراة النهائية، حيث تقام البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي لسداسي الكرة (IMF)".

وختم محمد، حديثه بالإشارة إلى أن "لاعبات المنتخب العراقي في أتم الجاهزية قبل الدخول في غمار المنافسات، التي سنواجه فيها سيدات الأردن في افتتاح البطولة".