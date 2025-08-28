أربيل تستضيف بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة

شفق نيوز- بغداد

صادق اتحاد غرب آسيا للريشة الطائرة بشكل رسمي، يوم الخميس، على استضافة العراق لبطولة غرب آسيا لهذه اللعبة في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مدرب المنتخب العراقي للريشة الطائرة، صلاح مهدي، لوكالة شفق نيوز، إن "بطولة غرب آسيا ستقام في مدينة أربيل خلال تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل لمنتخبات فئات تحت 15 سنة وتحت 17 سنة".

وأشار إلى أن "اتحاد غرب آسيا أبلغ اتحادات المنطقة لتهيئة فرقها للمنافسات المقبلة، وقد تلقينا موافقات رسمية من الدول التي ستشارك في البطولة".

وأضاف أن "احتضان العراق للبطولة يعد خطوة جيدة لاحتضان بطولات على مستوى أعلى، لاسيما أن العراق سبق وأن استضاف بطولات سابقة ونجح بشكل كبير في تنظيمها".

‏وكان العراق قد نظم في أربيل أول بطولة لاتحاد غرب آسيا في شهر تشرين الأول/ أكنوبر عام 2023، بمشاركة ست دول هي: العراق، والبحرين، والأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين.