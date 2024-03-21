أربيل تستضيف بطولة رمضانية لكرة السلة بمشاركة ثمانية فرق من كوردستان

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الخميس، إقامة بطولة رمضانية لاندية من اقليم كوردستان في محافظة اربيل.

وقال عهد فالح مدير المكتب الإعلامي لوكالة شفق نيوز، إن "نادي سابيس سيستضيف منافسات البطولة الرمضانية لكرة السلة التي ستنطلق يوم 24 من الشهر الحالي".

واضاف ان "البطولة تقام تحت إشراف مباشر من قبل الاتحاد الفرعي في أربيل وبرعاية الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة".

واشار فالح الى ان "ثمانية فرق ستشارك في البطولة وهي: نادي سابيس، ونادي اسو، ونادي اكاد، ونادي هيرش، وشباب نادي سابيس، ومركز شباب الفلبيني الرياضي، و نادي غاز الشمال، ونادي دهوك".

وبين أن "المواجهات ستقام في قاعة مدرسة الشويفات في أربيل".

وأوضح فالح انه "تم عقد الاجتماع الفني للفرق المشاركة في البطولة، وتم وضع الأسس والضوابط التنظيمية الخاصة باقامة البطولة للفرق المشاركة".